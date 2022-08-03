Кто подставил Кролика Роджера (фильм, 1988) смотреть онлайн

Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается… мультипликационный персонаж кролик Роджер! Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка. Наконец, на горизонте появляется мрачная фигура того, кто подставил кролика Роджера…

