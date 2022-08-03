8.71988, Who Framed Roger Rabbit
Мультфильм, Комедия99 мин6+
Кто подставил Кролика Роджера (фильм, 1988) смотреть онлайн
О фильме
Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается… мультипликационный персонаж кролик Роджер! Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка. Наконец, на горизонте появляется мрачная фигура того, кто подставил кролика Роджера…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- БХАктёр
Боб
Хоскинс
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- ДКАктриса
Джоанна
Кэссиди
- ЧФАктёр
Чарльз
Флайшер
- СКАктёр
Стабби
Кэй
- АТАктёр
Алан
Тилверн
- РЛАктёр
Ричард
ЛеПарментье
- ЛХАктёр
Лу
Хирш
- ББАктриса
Бетси
Брэнтли
- Актёр
Джоэл
Силвер
- ДПСценарист
Джеффри
Прайс
- ПССценарист
Питер
С. Симен
- ГКСценарист
Гари
К. Вульф
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- РУПродюсер
Роберт
Уоттс
- ДХПродюсер
Дон
Хан
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- ВААктёр дубляжа
Всеволод
Абдулов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри