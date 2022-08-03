Кто подставил Кролика Роджера
Wink
Детям
Кто подставил Кролика Роджера
8.71988, Who Framed Roger Rabbit
Мультфильм, Комедия99 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Кто подставил Кролика Роджера (фильм, 1988) смотреть онлайн

О фильме

Частный детектив расследует загадочное преступление, в котором подозревается… мультипликационный персонаж кролик Роджер! Сыщик попадает в непредсказуемый мир, где его ожидают нарисованные злодеи с настоящими револьверами, говорящий автомобиль и соблазнительная мультяшная красотка. Наконец, на горизонте появляется мрачная фигура того, кто подставил кролика Роджера…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто подставил Кролика Роджера»