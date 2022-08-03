У Киры жизнь, что называется, удалась. Она живет во Франции, возглавляет международный издательский дом и проводит свободное время с молодым любовником. Однако всe это лишь фасад. Женщина до сих пор ведет внутренний диалог со своей первой любовью — знаменитым кинокритиком из Санкт-Петербурга, который трагически погиб вскоре после развода с Кирой.

