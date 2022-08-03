2020, Кто-нибудь видел мою девчонку?
Драма95 мин18+
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Кто-нибудь видел мою девчонку? (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
У Киры жизнь, что называется, удалась. Она живет во Франции, возглавляет международный издательский дом и проводит свободное время с молодым любовником. Однако всe это лишь фасад. Женщина до сих пор ведет внутренний диалог со своей первой любовью — знаменитым кинокритиком из Санкт-Петербурга, который трагически погиб вскоре после развода с Кирой.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Ангелина
Никонова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актёр
Юра
Борисов
- Актёр
Алексей
Золотовицкий
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Юрий
Чурсин
- Актёр
Иван
Добронравов
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Сценарист
Ангелина
Никонова
- КДСценарист
Карина
Добротворская
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- Продюсер
Нателла
Крапивина
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- МКПродюсер
Михаил
Кучмент
- РХХудожница
Регина
Хомская
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ГГОператор
Горка
Гомес Андреу
- АИКомпозитор
Артем
Иванов