Кто-нибудь видел мою девчонку?
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Кто-нибудь видел мою девчонку?
2020, Кто-нибудь видел мою девчонку?
Драма95 мин18+

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Кто-нибудь видел мою девчонку? (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

У Киры жизнь, что называется, удалась. Она живет во Франции, возглавляет международный издательский дом и проводит свободное время с молодым любовником. Однако всe это лишь фасад. Женщина до сих пор ведет внутренний диалог со своей первой любовью — знаменитым кинокритиком из Санкт-Петербурга, который трагически погиб вскоре после развода с Кирой.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»