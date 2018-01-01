Актёры и съёмочная группа фильма «Крупная рыба»

WinkФильмыКрупная рыбаАктёры и съёмочная группа фильма «Крупная рыба»
Режиссёры
Актёры
АктёрEd Bloom (young)
Юэн МакгрегорEwan McGregor
АктёрEd Bloom (senior)
Альберт ФинниAlbert Finney
АктёрWill Bloom
Билли КрудапBilly Crudup
АктрисаSandra Bloom (senior)
Джессика ЛэнгJessica Lange
АктрисаJenny (young & senior)
Хелена Бонем КартерHelena Bonham Carter
АктрисаSandra Bloom (young)
Элисон ЛоманAlison Lohman
АктёрDr. Bennett (senior)
Роберт ГийомRobert Guillaume
АктрисаJosephine
Марион КотийярMarion Cotillard
АктёрKarl the Giant
Мэттью МакГрориMatthew McGrory
АктёрDon Price (age 18-22)