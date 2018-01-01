Wink
Крупная рыба
Актёры и съёмочная группа фильма «Крупная рыба»

Актёры и съёмочная группа фильма «Крупная рыба»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрEd Bloom (young)
Альберт Финни

Albert Finney
АктёрEd Bloom (senior)
Билли Крудап

Billy Crudup
АктёрWill Bloom
Джессика Лэнг

Jessica Lange
АктрисаSandra Bloom (senior)
Хелена Бонем Картер

Helena Bonham Carter
АктрисаJenny (young & senior)
Элисон Ломан

Alison Lohman
АктрисаSandra Bloom (young)
Роберт Гийом

Robert Guillaume
АктёрDr. Bennett (senior)
Марион Котийяр

Marion Cotillard
АктрисаJosephine
Мэттью МакГрори

Matthew McGrory
АктёрKarl the Giant
Дэвид Денман

David Denman
АктёрDon Price (age 18-22)

Сценаристы

Джон Огаст

John August
Сценарист
Дэниэл Уоллес

Daniel Wallace
Сценарист

Продюсеры

Брюс Коэн

Bruce Cohen
Продюсер
Дэн Джинкс

Dan Jinks
Продюсер
Арни Шмидт

Arne Schmidt
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Иванов

Актёр дубляжа
Борис Улитин

Актёр дубляжа
Александр Баргман

Актёр дубляжа
Светлана Шейченко

Актриса дубляжа
Татьяна Иванова

Актриса дубляжа

Художники

Рой Барнс

Roy Barnes
Художник
Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Коллин Этвуд

Colleen Atwood
Художница
Нэнси Хэй

Nancy Haigh
Художница

Операторы

Филипп Русло

Philippe Rousselot
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор