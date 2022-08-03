Картина снята по роману Дэниела Уоллеса «Крупная Рыба. Роман мифологических пропорций». У молодого клерка Уильяма умирает отец – невероятный фантазер и выдумщик Эдвард Блюм. Лежа на смертном одре, Эдвард рассказывает сыну историю своей жизни, наполненную великанами, ведьмами и оборотнями. Лишь после смерти отца, когда на похороны съезжаются все его друзья, Уильям понимает, что отец его не такой уж сказочник…

