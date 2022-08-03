Крупная рыба (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.72003, Big Fish
Фэнтези, Драма120 мин18+
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О фильме
Картина снята по роману Дэниела Уоллеса «Крупная Рыба. Роман мифологических пропорций». У молодого клерка Уильяма умирает отец – невероятный фантазер и выдумщик Эдвард Блюм. Лежа на смертном одре, Эдвард рассказывает сыну историю своей жизни, наполненную великанами, ведьмами и оборотнями. Лишь после смерти отца, когда на похороны съезжаются все его друзья, Уильям понимает, что отец его не такой уж сказочник…
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Тим
Бёртон
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актёр
Билли
Крудап
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- РГАктёр
Роберт
Гийом
- Актриса
Марион
Котийяр
- ММАктёр
Мэттью
МакГрори
- Актёр
Дэвид
Денман
- ДОСценарист
Джон
Огаст
- ДУСценарист
Дэниэл
Уоллес
- БКПродюсер
Брюс
Коэн
- ДДПродюсер
Дэн
Джинкс
- Продюсер
Арни
Шмидт
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- РБХудожник
Рой
Барнс
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман