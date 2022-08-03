Крупная рыба
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Крупная рыба

Крупная рыба (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.72003, Big Fish
Фэнтези, Драма120 мин18+

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О фильме

Картина снята по роману Дэниела Уоллеса «Крупная Рыба. Роман мифологических пропорций». У молодого клерка Уильяма умирает отец – невероятный фантазер и выдумщик Эдвард Блюм. Лежа на смертном одре, Эдвард рассказывает сыну историю своей жизни, наполненную великанами, ведьмами и оборотнями. Лишь после смерти отца, когда на похороны съезжаются все его друзья, Уильям понимает, что отец его не такой уж сказочник…

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крупная рыба»