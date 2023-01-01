Биография

Арни Шмидт — американский продюсер. Родился в Кливленде. В юности учился в Университете штата Огайо, а затем перебрался в Лос-Анджелес, где поступил в Калифорнийский университет на факультет философии. Позже подрабатывал в автомастерской, пока знакомый не рассказал ему о курсах Гильдии режиссеров США. Карьеру в кино начал с малобюджетных фильмов, а затем познакомился с такими крупными игроками сферы, как Фрэнсис Форд Коппола и Майкл Крайтон. Сегодня фильмография Арни Шмидта насчитывает более 40 работ. Он продюсировал такие картины, как «Крупная рыба», «Робокоп», «Сбрось маму с поезда», «Мы были солдатами», «Хантер Киллер».