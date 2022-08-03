Крик 3 (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.62000, Scream 3
Триллер, Ужасы111 мин18+
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О фильме
Ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда. Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу, и на этот раз круг должен замкнуться…
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb
- УКРежиссёр
Уэс
Крэйвен
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актриса
Кортни
Кокс
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- Актёр
Патрик
Демпси
- Актёр
Лив
Шрайбер
- СФАктёр
Скотт
Фоули
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актриса
Паркер
Поузи
- ДМАктриса
Дженни
МакКарти
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- Актриса
Кэрри
Фишер
- РЛАктёр
Роджер
Л. Джексон
- КУСценарист
Кевин
Уильямсон
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Продюсер
Кэти
Конрад
- ММПродюсер
Марианн
Маддалена
- КУПродюсер
Кевин
Уильямсон
- ДКПродюсер
Дэниэл
К. Арредондо
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- Продюсер
Кэри
Грэнат
- НМПродюсер
Николас
Мастандреа
- ДППродюсер
Джули
Плек
- Продюсер
Эндрю
Рона
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- ТФХудожник
Томас
Фиктер
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ПЛМонтажёр
Патрик
Люссье
- ПДОператор
Питер
Диминг
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами