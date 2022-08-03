Крик 3
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Крик 3

Крик 3 (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.62000, Scream 3
Триллер, Ужасы111 мин18+

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О фильме

Ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда. Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу, и на этот раз круг должен замкнуться…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крик 3»