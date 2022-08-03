Ужасные происшествия в Вудсборо стали идеальным материалом для Голливуда. Тем временем Сидни ведет уединенный образ жизни в Северной Калифорнии, где и узнает о новых чудовищных убийствах. Прошлое вновь назначает ей смертельную встречу, и на этот раз круг должен замкнуться…

