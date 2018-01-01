Крид 2
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Крид 2

Крид 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.52018, Creed II
Боевики, Драмы124 мин18+

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Сюжет

Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крид 2»

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