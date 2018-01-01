Крид 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.52018, Creed II
Боевики, Драмы124 мин18+
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Сюжет
Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается между долгом и тренировками к следующему большому бою, судьба готовит ему новую невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Р�окки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого, выяснят, за что действительно стоит сражаться, и поймут, что нет ничего дороже семьи.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СКРежиссёр
Стивен
Кейпл мл.
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- ФРАктриса
Филишия
Рашад
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ФМАктёр
Флориан
Мунтяну
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- ВХАктёр
Вуд
Харрис
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- РДАктёр
Робби
Джонс
- ДТСценарист
Джуэл
Тейлор
- СКСценарист
Стивен
Кейпл мл.
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- СПСценарист
Саша
Пенн
- УЧПродюсер
Уильям
Чартофф
- РКПродюсер
Райан
Куглер
- БДПродюсер
Бернардо
Дюран мл.
- МБПродюсер
Майкл
Б. Джордан
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- РАХудожник
Ра
Аранцио-Паррайн
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- БМХудожница
Барбара
Манч
- ДИМонтажёр
Дана
И. Глауберман
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- Оператор
Крамер
Моргенто
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон