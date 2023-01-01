Крестный отец (фильм, 1972) смотреть онлайн
9.71972, The Godfather
Драмы169 мин18+
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Сюжет
Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945—1955 годов. Дон Корлеоне ведeт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки...
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Рейтинг
8.7 КиноПоиск
9.2 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Марлон
Брандо
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Роберт
Дювалл
- РСАктёр
Ричард
С. Кастеллано
- Актриса
Дайан
Китон
- Актриса
Талия
Шайр
- ДКАктёр
Джон
Казале
- АЛАктёр
Аль
Леттьери
- СХАктёр
Стерлинг
Хейден
- Сценарист
Фрэнсис
Форд Коппола
- МПСценарист
Марио
Пьюзо
- ГФПродюсер
Грэй
Фредериксон
- АСПродюсер
Альберт
С. Радди
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- РАХудожник
Ричард
Ади
- ДТХудожник
Дин
Тавуларис
- УРМонтажёр
Уильям
Рейнольдс
- ПЗМонтажёр
Питер
Зиннер
- ГУОператор
Гордон
Уиллис
- НРКомпозитор
Нино
Рота