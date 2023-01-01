Крестный отец
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Крестный отец

Крестный отец (фильм, 1972) смотреть онлайн

9.71972, The Godfather
Драмы169 мин18+

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Сюжет

Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945—1955 годов. Дон Корлеоне ведeт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крестный отец»

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