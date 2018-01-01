Wink
Крепость: щитом и мечом
Актёры и съёмочная группа фильма «Крепость: щитом и мечом»

Режиссёры

Федор Дмитриев

Режиссёр

Актёры

Пётр Фёдоров

АктёрШеин
Евгений Стычкин

Актёркороль Сигизмунд
Елена Шульман

АктрисаСашка
Екатерина Гороховская

АктрисаФедор
Вадим Никитин

Актёрдед
Олег Куликович

АктёрАлексей Иванович
Сергей Русскин

Актёркардинал
Михаил Хрусталёв

АктёрНиколай
Анатолий Петров

АктёрСтанислав Жолкевский
Александр Боярский

АктёрФилимон

Сценаристы

Александр Боярский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Монтажёр

Операторы

Татьяна Присяч

Оператор

Композиторы

Михаил Чертищев

Композитор