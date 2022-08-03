Кредо убийцы (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Assassin's Creed
Фантастика, Боевик110 мин18+
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О фильме
Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века.
СтранаСША, Канада, Испания, Гонконг, Франция, Великобритания, Тайвань
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джастин
Курзель
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- МКАктёр
Майкл
Кеннет Уильямс
- Актёр
Дени
Меноше
- АЛАктриса
Ариана
Лабед
- ХААктёр
Халид
Абдалла
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- КМСценарист
Кори
Мэй
- ЖБПродюсер
Жан-Жюльен
Баронне
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ОХХудожник
Оливер
Ходж
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ТДХудожница
Тина
Джонс
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДККомпозитор
Джед
Курзель