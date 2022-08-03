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Кредо убийцы

Кредо убийцы (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Assassin's Creed
Фантастика, Боевик110 мин18+

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О фильме

Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века.

Страна
США, Канада, Испания, Гонконг, Франция, Великобритания, Тайвань
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кредо убийцы»