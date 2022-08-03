Кот в сапогах (фильм, 2011) смотреть онлайн

Приключенческая комедия «Кот в сапогах» — мультфильм о похождениях одного из самых обаятельных друзей Шрека. И пусть вас не вводят в заблуждение обманчиво милые глазки и шелковистая шерстка — в груди у Кота бьется сердце отважного тигра.



Кот в сапогах ведет жизнь авантюриста-одиночки и вынужден скрываться от правосудия, ведь за его усы, лапы и хвост назначена награда. Все, чего он хочет добиться, — вернуть себе честное имя. Но это потом, а пока Кот планирует заняться очередным заманчивым дельцем. Всего-то нужно украсть у разбойников Джека и Джилл волшебные бобы, вырастить из них гигантский стебель, взобраться по ростку к небесному замку и похитить у великана гусыню, несущую золотые яйца. План надежный, поскольку действовать наш герой будет не один — с ним загадочная Киса Мягколапка и старый приятель Шалтай-Болтай, с которым у Кота давние счеты, но, как говорится, кто старое помянет…



Идеальный для семейного просмотра мультфильм. Юмор и забавные сцены будут понятны даже самых юным зрителям, а аудитория постарше найдет в нем массу отсылок и подтекстов. Ну и конечно, Антонио Бандерас, подаривший главному герою свой голос — смотреть «Кот в сапогах» можно только ради него.

