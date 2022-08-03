Кошки против собак: Месть Китти Галор
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Детям
Кошки против собак: Месть Китти Галор

Кошки против собак: Месть Китти Галор (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.02010, Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
Боевик, Комедия78 мин0+

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О фильме

В старом как мир противостоянии кошек и собак одна съехавшая с катушек кошачья особа зашла слиш-ш-шком далеко.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошки против собак: Месть Китти Галор»