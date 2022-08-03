Кошки против собак: Месть Китти Галор (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.02010, Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
Боевик, Комедия78 мин0+
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О фильме
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- БПРежиссёр
Брэд
Пейтон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Ник
Нолти
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- КУАктёр
Кэтт
Уильямс
- Актриса
Бетт
Мидлер
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- ШХАктёр
Шон
Хейс
- Актёр
Уоллес
Шоун
- РМАктёр
Роджер
Мур
- Актёр
Джо
Пантольяно
- РДСценарист
Рон
Дж. Фридман
- СБСценарист
Стив
Бенчич
- Сценарист
Джон
Рекуа
- Сценарист
Гленн
Фикарра
- Продюсер
Брюс
Берман
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лазар
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЮРАктриса дубляжа
Юлия
Ромашина
- НФХудожник
Нэйт
Фреденбург
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц