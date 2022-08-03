Копы в юбках (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Криминальная комедия «Копы в юбках» — фильм 2013 года, в котором две несовместимые напарницы вынуждены работать вместе и стараться не убить друг друга раньше, чем доберутся до преступников.
Агент ФБР Сара Эшберн приезжает из Нью-Йорка в Бостон, чтобы отыскать наркобарона. Но здесь она — всего лишь гостья. Ведь этот город — территория Шеннон Маллинс — резкой, грубоватой и упрямой полицейской, которая предпочитает не «тонкую психологию», а прямой нажим. Девушки тут же сталкиваются лоб в лоб: Эшберн требует процедуры и чистых отчетов, Маллинс идет напролом, срывая операции и вытаскивая информацию «по-бостонски». Но постепенно напарницы учатся взаимодополнять друг друга: одна приносит холодную голову и расчет, другая — интуицию и решительность в момент, когда некогда думать.
Фильм «Копы в юбках» буквально создан для тех, кто любит динамичные боевики и комедии характеров. Так что если вас не смущают грубоватые шутки, смотреть, смотреть и еще раз смотреть.
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Фиг
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- Актриса
Джейн
Кертин
- СРАктёр
Спокен
Ризонс
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- ММАктёр
Майкл
Макдональд
- КДСценарист
Кэти
Дипполд
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- Продюсер
Пол
Фиг
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс