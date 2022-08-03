Копы в юбках (фильм, 2013) смотреть онлайн

Криминальная комедия «Копы в юбках» — фильм 2013 года, в котором две несовместимые напарницы вынуждены работать вместе и стараться не убить друг друга раньше, чем доберутся до преступников.



Агент ФБР Сара Эшберн приезжает из Нью-Йорка в Бостон, чтобы отыскать наркобарона. Но здесь она — всего лишь гостья. Ведь этот город — территория Шеннон Маллинс — резкой, грубоватой и упрямой полицейской, которая предпочитает не «тонкую психологию», а прямой нажим. Девушки тут же сталкиваются лоб в лоб: Эшберн требует процедуры и чистых отчетов, Маллинс идет напролом, срывая операции и вытаскивая информацию «по-бостонски». Но постепенно напарницы учатся взаимодополнять друг друга: одна приносит холодную голову и расчет, другая — интуицию и решительность в момент, когда некогда думать.



Фильм «Копы в юбках» буквально создан для тех, кто любит динамичные боевики и комедии характеров. Так что если вас не смущают грубоватые шутки, смотреть, смотреть и еще раз смотреть.

