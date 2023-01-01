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Консьерж (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, For Love or Money
Драмы, Комедии91 мин18+

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Сюжет

У Дугласа, консьержа роскошной гостиницы, две мечты - заработать на собственный отель и жениться на красотке Энди. Щедрые чаевые от богатых клиентов помогут осуществить первую. А со второй проблема - как жениться на девушке, у которой уже есть жених, к тому же красивый и богатый?..

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Консьерж»

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