Консьерж (фильм, 1993) смотреть онлайн

Сюжет

У Дугласа, консьержа роскошной гостиницы, две мечты - заработать на собственный отель и жениться на красотке Энди. Щедрые чаевые от богатых клиентов помогут осуществить первую. А со второй проблема - как жениться на девушке, у которой уже есть жених, к тому же красивый и богатый?..



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