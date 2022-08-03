Команда «А» (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Команда „А“» — динамичный боевик с Лиамом Нисоном, Брэдли Купером и бывшим бойцом ММА Куинтоном Джексоном. Жизнь ветеранов войны рушится из-за ложных обвинений, но на помощь приходят изобретательность и верность друг другу.
Четверо несправедливо обвиненных бывших спецназовцев сбегают из-под стражи. Мужчины берутся за рискованные задания, чтобы очистить свои честные имена. Лидер, полковник Джон Смит, разрабатывает дерзкие планы. Тем временем его команда, включающая харизматичного стратега, брутального громилу и эксцентричного пилота, храбро выполняет миссии с риском для жизни. Группу преследуют враги, но мужчины остаются на шаг впереди, раскрывая масштабный заговор. Сюжет держится на слаженных действиях, находчивости и умении выкручиваться из любых передряг.
Когда оклеветанные и загнанные в угол бывшие вояки превращаются в отряд лютых наемников, на их путь духа и отмщения весьма захватывающе смотреть. «Команда „А“» — зрелищный заряд тестостерона, в котором отвага и находчивость дают решительный бой несправедливости.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Брэдли
Купер
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- КДАктёр
Куинтон
Джексон
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Патрик
Уилсон
- ДМАктёр
Джералд
Макрэйни
- Актёр
Генри
Черни
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- ББАктёр
Брайан
Блум
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- ББСценарист
Брайан
Блум
- СВСценарист
Скип
Вудс
- ФЛСценарист
Фрэнк
Люпо
- Продюсер
Стефен
Дж. Кэннел
- ДДПродюсер
Джулс
Дэйли
- РФПродюсер
Росс
Фанджер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри