Команда «А» (фильм, 2010) смотреть онлайн

Фильм «Команда „А“» — динамичный боевик с Лиамом Нисоном, Брэдли Купером и бывшим бойцом ММА Куинтоном Джексоном. Жизнь ветеранов войны рушится из-за ложных обвинений, но на помощь приходят изобретательность и верность друг другу.



Четверо несправедливо обвиненных бывших спецназовцев сбегают из-под стражи. Мужчины берутся за рискованные задания, чтобы очистить свои честные имена. Лидер, полковник Джон Смит, разрабатывает дерзкие планы. Тем временем его команда, включающая харизматичного стратега, брутального громилу и эксцентричного пилота, храбро выполняет миссии с риском для жизни. Группу преследуют враги, но мужчины остаются на шаг впереди, раскрывая масштабный заговор. Сюжет держится на слаженных действиях, находчивости и умении выкручиваться из любых передряг.



Когда оклеветанные и загнанные в угол бывшие вояки превращаются в отряд лютых наемников, на их путь духа и отмщения весьма захватывающе смотреть. «Команда „А“» — зрелищный заряд тестостерона, в котором отвага и находчивость дают решительный бой несправедливости.

