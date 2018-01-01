WinkФильмыКоманда «А»Актёры и съёмочная группа фильма «Команда «А»»
Актёры и съёмочная группа фильма «Команда «А»»
Режиссёры
Актёры
АктёрHannibal
Лиам НисонLiam Neeson
АктёрFace
Брэдли КуперBradley Cooper
АктёрMurdock
Шарлто КоплиSharlto Copley
АктёрB.A. Baracus
Куинтон ДжексонQuinton «Rampage» Jackson
АктрисаCharissa Sosa
Джессика БилJessica Biel
АктёрLynch
Патрик УилсонPatrick Wilson
АктёрGeneral Morrison
Джералд МакрэйниGerald McRaney
АктёрDirector McCready
Генри ЧерниHenry Czerny
АктёрGeneral Javier Tuco (в титрах: Yul Vázquez)
Юл ВаскесYul Vazquez
АктёрPike