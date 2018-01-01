Wink
Фильмы
Команда «А»
Актёры и съёмочная группа фильма «Команда «А»»

Режиссёры

Джо Карнахан

Joe Carnahan
Режиссёр

Актёры

Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрHannibal
Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрFace
Шарлто Копли

Sharlto Copley
АктёрMurdock
Куинтон Джексон

Quinton «Rampage» Jackson
АктёрB.A. Baracus
Джессика Бил

Jessica Biel
АктрисаCharissa Sosa
Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрLynch
Джералд Макрэйни

Gerald McRaney
АктёрGeneral Morrison
Генри Черни

Henry Czerny
АктёрDirector McCready
Юл Васкес

Yul Vazquez
АктёрGeneral Javier Tuco (в титрах: Yul Vázquez)
Брайан Блум

Brian Bloom
АктёрPike

Сценаристы

Джо Карнахан

Joe Carnahan
Сценарист
Брайан Блум

Brian Bloom
Сценарист
Скип Вудс

Skip Woods
Сценарист
Фрэнк Люпо

Frank Lupo
Сценарист

Продюсеры

Стефен Дж. Кэннел

Stephen J. Cannell
Продюсер
Джулс Дэйли

Jules Daly
Продюсер
Росс Фанджер

Ross Fanger
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Александр Груздев

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа

Художники

Майкл Динер

Michael Diner
Художник
Хелен Джарвис

Helen Jarvis
Художница
Бетси Хайман

Betsy Heimann
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Джим Мэй

Jim May
Монтажёр

Операторы

Мауро Фиоре

Mauro Fiore
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор