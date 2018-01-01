Wink
Кольская сверхглубокая
Актёры и съёмочная группа фильма «Кольская сверхглубокая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кольская сверхглубокая»

Режиссёры

Арсений Сюхин

Режиссёр

Актёры

Милена Радулович

Milena Radulović
АктрисаАнна
Сергей Иванюк

АктёрМихеев
Николай Ковбас

АктёрЮрий Борисович
Вадим Демчог

АктёрГригорьев
Кирилл Ковбас

АктёрПетр
Никита Дювбанов

АктёрНиколай
Виктор Низовой

АктёрБатя
Артём Цуканов

АктёрЕгоров
Илья Ильиных

Актёрсержант
Владимир Колида

Актёррадист

Сценаристы

Виктор Бондарюк

Сценарист
Сергей Торчилин

Сценарист
Арсений Сюхин

Сценарист

Продюсеры

Сергей Торчилин

Продюсер
Андрей Шишканов

Продюсер
Александр Калушкин

Продюсер
Андрей Ляхов

Продюсер

Художники

Надежда Зенкова

Художница

Монтажёры

Владимир Воронин

Монтажёр

Операторы

Гайк Киракосян

Hayk Kirakosyan
Оператор
Евгений Мусин

Оператор

Композиторы

Дмитрий Селипанов

Композитор