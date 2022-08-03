Кольская сверхглубокая (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.72020, Кольская сверхглубокая
Триллер, Ужасы106 мин18+
О фильме
Кольская сверхглубокая скважина - самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что они обнаружили, оказывается величайшей угрозой в истории. Теперь будущее человечества находится в их руках.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.9 IMDb
- АСРежиссёр
Арсений
Сюхин
- Актриса
Милена
Радулович
- Актёр
Сергей
Иванюк
- НКАктёр
Николай
Ковбас
- Актёр
Вадим
Демчог
- ККАктёр
Кирилл
Ковбас
- Актёр
Никита
Дювбанов
- Актёр
Виктор
Низовой
- Актёр
Артём
Цуканов
- ИИАктёр
Илья
Ильиных
- ВКАктёр
Владимир
Колида
- ВБСценарист
Виктор
Бондарюк
- СТСценарист
Сергей
Торчилин
- АССценарист
Арсений
Сюхин
- СТПродюсер
Сергей
Торчилин
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- АКПродюсер
Александр
Калушкин
- АЛПродюсер
Андрей
Ляхов
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ЕМОператор
Евгений
Мусин
- Композитор
Дмитрий
Селипанов