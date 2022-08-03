Кольская сверхглубокая (фильм, 2020) смотреть онлайн

Кольская сверхглубокая скважина - самый масштабный секретный объект страны. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрывают. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что они обнаружили, оказывается величайшей угрозой в истории. Теперь будущее человечества находится в их руках.

