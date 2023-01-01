Артём Цуканов

Биография

Артем Цуканов — российский актер кино и театра. Родился в Златоусте 23 декабря 1987 года. Еще в детстве артист занимался танцами и вокалом, но после окончания школы решил посвятить себя киноискусству. В 2010 году окончил факультет режиссуры под руководством Олега Кудряшова. Тогда же начал сотрудничать с театром «Мастерская П. Н. Фоменко» и Московским драматическим театром имени Ермоловой. Артем Цуканов дебютировал в кино с эпизодической ролью в фильме Валерия Тодоровского «Стиляги». Далее актер участвовал в таких проектах, как «Черная Молния», «Снайперы: Любовь под прицелом», «Инспектор Купер», «Доктор Преображенский», «Неадекватные люди 2». В 2021 году сыграл Стаса в комедийном сериале «Пять с плюсом».