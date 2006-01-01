Когда звонит незнакомец (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.42006, When a Stranger Calls16+ Смотреть фильм
Ужасы83 мин18+
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Сюжет
На некоторые звонки лучше не отвечать — проблема лишь в том, что узнаешь об этом, когда уже поднял трубку… Старшеклассница Джилл остается посидеть с детьми четы Мандракис в их доме, пока хозяева ужинают в ресторане. Отправив малышей спать, девушка отчаянно скучает в огромном пустом особняке, и если бы не телефон, по которому можно поболтать с друзьями, ей стало бы совсем тоскливо.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыУжасы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Уэст
- КБАктриса
Камилла
Белль
- Актёр
Томми
Флэнаган
- Актриса
Кэти
Кэссиди
- ТТАктриса
Тесса
Томпсон
- Актёр
Брайан
Джерати
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- Актёр
Дерек
де Линт
- КДАктриса
Кейт
Дженнингс Грант
- Актёр
Дэвид
Денман
- АЯАктёр
Артур
Янг
- ДУСценарист
Джэйк
Уолл
- ФУСценарист
Фред
Уолтон
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Вик
Годфри
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ВПАктёр дубляжа
Виталий
Пичик
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- ДБМонтажёр
Джефф
Бетанкорт
- ПМОператор
Питер
Мензиес мл.
- ДДКомпозитор
Джеймс
Дули