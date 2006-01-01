Когда звонит незнакомец (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

На некоторые звонки лучше не отвечать — проблема лишь в том, что узнаешь об этом, когда уже поднял трубку… Старшеклассница Джилл остается посидеть с детьми четы Мандракис в их доме, пока хозяева ужинают в ресторане. Отправив малышей спать, девушка отчаянно скучает в огромном пустом особняке, и если бы не телефон, по которому можно поболтать с друзьями, ей стало бы совсем тоскливо.



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