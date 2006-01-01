Когда звонит незнакомец
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Когда звонит незнакомец

Когда звонит незнакомец (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.42006, When a Stranger Calls16+ Смотреть фильм
Ужасы83 мин18+

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Сюжет

На некоторые звонки лучше не отвечать — проблема лишь в том, что узнаешь об этом, когда уже поднял трубку… Старшеклассница Джилл остается посидеть с детьми четы Мандракис в их доме, пока хозяева ужинают в ресторане. Отправив малышей спать, девушка отчаянно скучает в огромном пустом особняке, и если бы не телефон, по которому можно поболтать с друзьями, ей стало бы совсем тоскливо.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Когда звонит незнакомец»

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