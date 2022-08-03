Книга джунглей (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Приключения мальчика, который вырос в джунглях. Оскароносная экранизация романа Редьярда Киплинга от режиссера супергеройского хита «Железный человек».
Будучи младенцем, Маугли оказывается в джунглях, и сироту принимает на воспитание волчица Ракша. Маугли растет с волчатами и со временем обзаводится друзьями из животного мира: медведем Балу и пантерой Багирой, которая учит его законам джунглей. Между тем начинается засуха; для зверей это время перемирия, время, когда жажда ставится превыше голода. Однако у водопоя мальчика замечает тигр Шерхан. Он считает, что человеческому детенышу не место среди животных и угрожает вернуться за Маугли с наступлением сезона дождей, чтобы убить. По окончании засухи Маугли уходит из стаи, чтобы не подвергать новых друзей опасности, а сопровождать его вызывается Багира. Однако тигр всегда найдет свою добычу...
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКино для детей, Фэнтези
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
- Режиссёр
Джон
Фавро
- НСАктёр
Нил
Сетхи
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Идрис
Эльба
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ГШАктёр
Гарри
Шендлинг
- ДМСценарист
Джастин
Маркс
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- Продюсер
Джон
Фавро
- БТПродюсер
Бригэм
Тейлор
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АСАктриса дубляжа
Арзу
Сулейманова
- ДЛХудожник
Джон
Лорд Бут III
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни