Книга джунглей (фильм, 2016) смотреть онлайн

Приключения мальчика, который вырос в джунглях. Оскароносная экранизация романа Редьярда Киплинга от режиссера супергеройского хита «Железный человек».



Будучи младенцем, Маугли оказывается в джунглях, и сироту принимает на воспитание волчица Ракша. Маугли растет с волчатами и со временем обзаводится друзьями из животного мира: медведем Балу и пантерой Багирой, которая учит его законам джунглей. Между тем начинается засуха; для зверей это время перемирия, время, когда жажда ставится превыше голода. Однако у водопоя мальчика замечает тигр Шерхан. Он считает, что человеческому детенышу не место среди животных и угрожает вернуться за Маугли с наступлением сезона дождей, чтобы убить. По окончании засухи Маугли уходит из стаи, чтобы не подвергать новых друзей опасности, а сопровождать его вызывается Багира. Однако тигр всегда найдет свою добычу...



