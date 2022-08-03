Книга джунглей 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Jungle Book
Фэнтези101 мин12+
О фильме
Непримиримая борьба с тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Фавро
- НСАктёр
Нил
Сетхи
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Идрис
Эльба
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ГШАктёр
Гарри
Шендлинг
- ДМСценарист
Джастин
Маркс
- РКСценарист
Редьярд
Киплинг
- Продюсер
Джон
Фавро
- БТПродюсер
Бригэм
Тейлор
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АСАктриса дубляжа
Арзу
Сулейманова
- ДЛХудожник
Джон
Лорд Бут III
- ЭЛХудожник
Эндрю
Л. Джонс
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни