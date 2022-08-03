Книга джунглей 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

Непримиримая борьба с тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. На пути мальчика ждут удивительные открытия и запоминающиеся встречи с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими обитателями дремучих джунглей.



