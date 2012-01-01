Клятва (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли заново влюбиться в свою вторую половинку? Мелодрама о преодолении препятствий памяти от режиссера «13 причин почему».



Лео и Пейдж были самой счастливой парой, пока не попали в ужасную автокатастрофу. Жена Лео в коме, и он мечтает, чтобы она вернулась к жизни. Происхо�дит чудо: Пейдж просыпается, и все становится почти как раньше. Только вот девушка не помнит своего мужа... Память Пейдж вернулась к моменту помолвки с бывшим, и Лео придется доказать любимой, что они действительно семья. Получится ли у Пейдж заново полюбить мужа, которого она не помнит?



Рэйчел МакАдамс и Ченнинг Татум в картине о всепобеждающей силе любви. Смотреть фильм «Клятва» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.



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