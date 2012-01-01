Клятва (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Можно ли заново влюбиться в свою вторую половинку? Мелодрама о преодолении препятствий памяти от режиссера «13 причин почему».
Лео и Пейдж были самой счастливой парой, пока не попали в ужасную автокатастрофу. Жена Лео в коме, и он мечтает, чтобы она вернулась к жизни. Происхо�дит чудо: Пейдж просыпается, и все становится почти как раньше. Только вот девушка не помнит своего мужа... Память Пейдж вернулась к моменту помолвки с бывшим, и Лео придется доказать любимой, что они действительно семья. Получится ли у Пейдж заново полюбить мужа, которого она не помнит?
Рэйчел МакАдамс и Ченнинг Татум в картине о всепобеждающей силе любви. Смотреть фильм «Клятва» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- МСРежиссёр
Майкл
Сакси
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Сэм
Нил
- Актёр
Скотт
Спидман
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- ДМАктриса
Джессика
Макнэми
- Актриса
Венди
Крюсон
- Актриса
Татьяна
Маслани
- Актёр
Лукас
Брайант
- ДКАктёр
Джои
Клейн
- ЭКСценарист
Эбби
Кон
- Сценарист
Марк
Силверштейн
- ДКСценарист
Джейсон
Катимс
- СССценарист
Стюарт
Сендер
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кузнецов
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- РСОператор
Рогир
Стофферс
- МБКомпозитор
Майкл
Брук
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман