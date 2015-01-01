Клинч
Wink
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Клинч
5.82015, Клинч
Драмы97 мин18+

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Клинч (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

У школьного учителя литературы Федорова был трудный день. По дороге домой за ним увязывается незнакомая девушка, она жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги. Федоров не подозревает, что это только начало опасного знакомства...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клинч»

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