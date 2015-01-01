Клинч (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
У школьного учителя литературы Федорова был трудный день. По дороге домой за ним увязывается незнакомая девушка, она жалуется на сложную жизнь и вдруг начинает обвинять его в самоубийстве своей подруги. Федоров не подозревает, что это только начало опасного знакомства...
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Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АДАктриса
Ася
Домская
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- ВЕАктёр
Вячеслав
Евлантьев
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ИЧАктёр
Илья
Чертов
- ИЛАктриса
Ирина
Луковская
- Актриса
Анна
Уколова
- ИИАктриса
Ирина
Ильинская
- АССценарист
Алексей
Слаповский
- Сценарист
Сергей
Пускепалис
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Голубничий
- АСПродюсер
Анна
Собиневская
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- БКомпозитор
Би-2