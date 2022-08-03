Кладбище домашних животных
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Кладбище домашних животных

Кладбище домашних животных (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.72019, Pet Sematary
Ужасы96 мин18+

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О фильме

Современная экранизация культовой книги Стивена Кинга. Бостонский врач Луис Крид переезжает с семьей в маленький городок, в лесах которого есть кладбище, где дети в звериных масках хоронят домашних питомцев. После смерти своего кота Чeрча Криды узнают, что скрывается за этим ритуалом.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кладбище домашних животных»