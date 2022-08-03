Кладбище домашних животных (фильм, 2019) смотреть онлайн

Современная экранизация культовой книги Стивена Кинга. Бостонский врач Луис Крид переезжает с семьей в маленький городок, в лесах которого есть кладбище, где дети в звериных масках хоронят домашних питомцев. После смерти своего кота Чeрча Криды узнают, что скрывается за этим ритуалом.

