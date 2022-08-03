Кладбище домашних животных (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.72019, Pet Sematary
Ужасы96 мин18+
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О фильме
Современная экранизация культовой книги Стивена Кинга. Бостонский врач Луис Крид переезжает с семьей в маленький городок, в лесах которого есть кладбище, где дети в звериных масках хоронят домашних питомцев. После смерти своего кота Чeрча Криды узнают, что скрывается за этим ритуалом.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Колш
- ДУРежиссёр
Деннис
Уидмайер
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актриса
Эми
Саймец
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Жете
Лоранс
- ЮЛАктёр
Юго
Лавуа
- ЛЛАктёр
Лука
Лавуа
- ОААктёр
Обсса
Ахмед
- АБАктриса
Алисса
Брук Ливайн
- МЭАктриса
Мария
Эррера
- ФСАктёр
Фрэнк
Скорпион
- ДБСценарист
Джеффри
Бюхлер
- Сценарист
Стивен
Кинг
- МГСценарист
Мэтт
Гринберг
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- ММПродюсер
Марк
Моран
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Тихонов
- СМХудожница
Симонетта
Мариано
- Композитор
Кристофер
Янг