Киносвидание
Актёры и съёмочная группа фильма «Киносвидание»

Режиссёры

Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Режиссёр
Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Режиссёр

Актёры

Элисон Хэннигэн

Alyson Hannigan
АктрисаJulia Jones
Адам Кэмпбелл

Adam Campbell
Актёр
Софи Монк

Sophie Monk
АктрисаAndy
Эдди Гриффин

Eddie Griffin
АктёрFrank Jones
Мира Симхан

Meera Simhan
АктрисаLinda Jones
Фред Уиллард

Fred Willard
АктёрBernie Funkyerdoder
Дженнифер Кулидж

Jennifer Coolidge
АктрисаRoz Funkyerdoder
Мари Матико

Marie Matiko
Актриса
Джуда Фридландер

Judah Friedlander
АктёрNicky
Кармен Электра

Carmen Electra
АктрисаAnne

Сценаристы

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Сценарист
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Продюсер
Пол Шифф

Paul Schiff
Продюсер
Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Рудина

Актриса дубляжа
Ярослав Иванов

Актёр дубляжа
Анна Геллер

Актриса дубляжа
Валерий Захарьев

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа

Художники

Дэниэл А. Ломино

Daniel A. Lomino
Художник
Аликс Фридберг

Alix Friedberg
Художница

Монтажёры

Пол Хирш

Paul Hirsch
Монтажёр

Операторы

Шон Морер

Shawn Maurer
Оператор

Композиторы

Дэвид Китэй

David Kitay
Композитор