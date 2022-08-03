Киносвидание
Wink
Фильмы
Киносвидание

Киносвидание (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Date Movie
Мелодрама, Комедия79 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Дурнушка Джилл мечтает о прекрасном принце и знакомится на телешоу с красавцем Грантом. Дело идет к свадьбе, как вдруг на горизонте появляется мегасексапильная бывшая девушка жениха. Так начинается эпичная женская битва, полная черного юмора.

Страна
США, Швейцария
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Киносвидание»