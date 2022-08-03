Киносвидание (фильм, 2006) смотреть онлайн

Дурнушка Джилл мечтает о прекрасном принце и знакомится на телешоу с красавцем Грантом. Дело идет к свадьбе, как вдруг на горизонте появляется мегасексапильная бывшая девушка жениха. Так начинается эпичная женская битва, полная черного юмора.

