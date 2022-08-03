Киносвидание (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Date Movie
Мелодрама, Комедия79 мин18+
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О фильме
Дурнушка Джилл мечтает о прекрасном принце и знакомится на телешоу с красавцем Грантом. Дело идет к свадьбе, как вдруг на горизонте появляется мегасексапильная бывшая девушка жениха. Так начинается эпичная женская битва, полная черного юмора.
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
2.8 IMDb
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- АКАктёр
Адам
Кэмпбелл
- СМАктриса
Софи
Монк
- Актёр
Эдди
Гриффин
- МСАктриса
Мира
Симхан
- Актёр
Фред
Уиллард
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- ММАктриса
Мари
Матико
- Актёр
Джуда
Фридландер
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Пол
Шифф
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЯИАктёр дубляжа
Ярослав
Иванов
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ДАХудожник
Дэниэл
А. Ломино
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ШМОператор
Шон
Морер
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй