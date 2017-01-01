Kingsman: Золотое кольцо (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Kingsman: The Golden Circle
Боевики, Комедии135 мин18+
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Сюжет
Когда штаб-квартира британской секретной службы Kingsman оказывается в руинах, а весь мир – в руках гениальной преступницы, благородные шпионы-англичане объединяют усилия со своими коллегами из США.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Джулианна
Мур
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Педро
Паскаль
- Актёр
Ченнинг
Татум
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Эдвард
Холкрофт
- ХААктриса
Ханна
Альстрём
- ДГСценарист
Джейн
Голдман
- МВСценарист
Мэттью
Вон
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДГСценарист
Дэйв
Гиббонс
- Продюсер
Адам
Болинг
- ДГПродюсер
Дэйв
Гиббонс
- ДГПродюсер
Джейн
Голдман
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актёр дубляжа
Виктор
Вержбицкий
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДМХудожник
Джеймс
Морралл
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон