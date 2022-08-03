Хроники Риддика (фильм, 2004) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик «Хроники Риддика» — фильм режиссера Дэвида Туи, который превращает историю беглого преступника в космооперу про войну и фанатизм.
После событий фильма «Черная дыра» Риддик скрывается на задворках галактики, пока охотники за головами не ловят его ради награды. Почти сразу становится ясно, что деньги тут вторичны: галактику захватывают некромонгеры — армия завоевателей-фанатиков, которая уничтожает целые миры. Их следующая цель — планета Гелион, и именно там Риддик попадает в мясорубку войны, хотя не собирался никого спасать. Но в верхушке некромонгеров тоже не все спокойно — идет борьба за власть, и Риддика пытаются использовать как инструмент в этой игре.
Если вы ищете мрачный sci-fi, где герой выживает не потому, что «избранный», а потому что опаснее всех в комнате, фильм «Хроники Риддика» наверняка придется вам по вкусу.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Туи
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Колм
Фиор
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Карл
Урбан
- АДАктриса
Алекса
Давалос
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Кит
Дэвид
- Сценарист
Дэвид
Туи
- ДУСценарист
Джим
Уит
- КУСценарист
Кен
Уит
- Продюсер
Вин
Дизель
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл