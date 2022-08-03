Хроники Риддика (фильм, 2004) смотреть онлайн

Фантастический боевик «Хроники Риддика» — фильм режиссера Дэвида Туи, который превращает историю беглого преступника в космооперу про войну и фанатизм.



После событий фильма «Черная дыра» Риддик скрывается на задворках галактики, пока охотники за головами не ловят его ради награды. Почти сразу становится ясно, что деньги тут вторичны: галактику захватывают некромонгеры — армия завоевателей-фанатиков, которая уничтожает целые миры. Их следующая цель — планета Гелион, и именно там Риддик попадает в мясорубку войны, хотя не собирался никого спасать. Но в верхушке некромонгеров тоже не все спокойно — идет борьба за власть, и Риддика пытаются использовать как инструмент в этой игре.



Если вы ищете мрачный sci-fi, где герой выживает не потому, что «избранный», а потому что опаснее всех в комнате, фильм «Хроники Риддика» наверняка придется вам по вкусу.

