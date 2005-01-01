Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (фильм, 2005) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Иногда шкаф — не просто место для хранения одежды, а дверь в удивительный волшебный мир. Приключенческое фэнтези «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» — фильм, в котором оживают заветные детские мечты.
Во время Второй мировой войны четверо детей переезжают в загородный дом друга семьи. Исследуя старинное жилище, младшая сестра находит волшебный шкаф. Через этот портал можно попасть в Нарнию — сказочную страну, где царит вечная зима и правит жестокая Белая Колдунья. Древнее пророчество гласит, что именно дети должны освободить страну от этого гнета. Путь к победе труден и тернист: ребятам придется преодолеть множество испытаний и пережить предательство, но у них будет могущественный союзник — лев Аслан, символ добра и надежды.
Смотреть «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» будет интересно тем, кто любит истории о семейных связях, вере и мужестве.
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
- Режиссёр
Эндрю
Адамсон
- ДХАктриса
Джорджи
Хенли
- СКАктёр
Скандар
Кейнс
- Актёр
Уильям
Моусли
- АПАктриса
Анна
Попплуэлл
- Актриса
Тильда
Суинтон
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Джим
Бродбент
- КШАктёр
Киран
Шах
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ДМАктриса
Джуди
МакИнтош
- ЭПСценарист
Энн
Пикок
- Сценарист
Эндрю
Адамсон
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ФСПродюсер
Филип
Стюер
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- ДГПродюсер
Дуглас
Грешам
- АМАктриса дубляжа
Александра
Матвеева
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кошкин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- ЖКХудожник
Жуль
Кук
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- КБХудожница
Керри
Браун
- ЭРХудожница
Эми
Райт
- СЭМонтажёр
Сим
Эван-Джонс
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс