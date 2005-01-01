Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф (фильм, 2005) смотреть онлайн

Иногда шкаф — не просто место для хранения одежды, а дверь в удивительный волшебный мир. Приключенческое фэнтези «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» — фильм, в котором оживают заветные детские мечты.



Во время Второй мировой войны четверо детей переезжают в загородный дом друга семьи. Исследуя старинное жилище, младшая сестра находит волшебный шкаф. Через этот портал можно попасть в Нарнию — сказочную страну, где царит вечная зима и правит жестокая Белая Колдунья. Древнее пророчество гласит, что именно дети должны освободить страну от этого гнета. Путь к победе труден и тернист: ребятам придется преодолеть множество испытаний и пережить предательство, но у них будет могущественный союзник — лев Аслан, символ добра и надежды.



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