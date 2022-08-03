Хранители
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Хранители

Хранители (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, Watchmen
Фантастика, Боевик155 мин18+

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О фильме

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив
Время
155 мин / 02:35

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хранители»