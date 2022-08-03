Хранители (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.42009, Watchmen
Фантастика, Боевик155 мин18+
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О фильме
Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Детектив
Время155 мин / 02:35
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Зак
Снайдер
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актриса
Малин
Акерман
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- Актёр
Билли
Крудап
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- Актриса
Карла
Гуджино
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ЛМАктриса
Лаура
Меннелл
- ДХСценарист
Дэвид
Хэйтер
- АЦСценарист
Алекс
Цэ
- ДГСценарист
Дэйв
Гиббонс
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- ХГПродюсер
Херб
Гейнс
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ХДХудожница
Хелен
Джарвис
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс