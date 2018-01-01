WinkФильмыХраброе сердцеАктёры и съёмочная группа фильма «Храброе сердце»
Актёры и съёмочная группа фильма «Храброе сердце»
Режиссёры
Актёры
АктёрWilliam Wallace
Мэл ГибсонMel Gibson
АктрисаPrincess Isabelle
Софи МарсоSophie Marceau
АктёрLongshanks - King Edward I
Патрик МакГуэнPatrick McGoohan
АктёрRobert the Bruce (в титрах: Angus McFadyen)
Энгус МакфадьенAngus Macfadyen
АктёрHamish
Брендан ГлисонBrendan Gleeson
АктрисаMurron
Катрин МакКормакCatherine McCormack
АктёрArgyle Wallace
Брайан КоксBrian Cox
АктёрCheltham
Джерард МакСорлиGerard McSorley
АктёрLord Talmadge
Мартин МерфиMartin Murphy
АктёрMorrison