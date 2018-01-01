Wink
Фильмы
Храброе сердце
Актёры и съёмочная группа фильма «Храброе сердце»

Актёры и съёмочная группа фильма «Храброе сердце»

Режиссёры

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон

Mel Gibson
Режиссёр

Актёры

Мэл Гибсон

Мэл Гибсон

Mel Gibson
АктёрWilliam Wallace
Софи Марсо

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаPrincess Isabelle
Патрик МакГуэн

Патрик МакГуэн

Patrick McGoohan
АктёрLongshanks - King Edward I
Энгус Макфадьен

Энгус Макфадьен

Angus Macfadyen
АктёрRobert the Bruce (в титрах: Angus McFadyen)
Брендан Глисон

Брендан Глисон

Brendan Gleeson
АктёрHamish
Катрин МакКормак

Катрин МакКормак

Catherine McCormack
АктрисаMurron
Брайан Кокс

Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрArgyle Wallace
Джерард МакСорли

Джерард МакСорли

Gerard McSorley
АктёрCheltham
Мартин Мерфи

Мартин Мерфи

Martin Murphy
АктёрLord Talmadge
Томми Флэнаган

Томми Флэнаган

Tommy Flanagan
АктёрMorrison

Сценаристы

Рэндалл Уоллес

Рэндалл Уоллес

Randall Wallace
Сценарист

Продюсеры

Брюс Дэвей

Брюс Дэвей

Bruce Davey
Продюсер
Мэл Гибсон

Мэл Гибсон

Mel Gibson
Продюсер
Алан Лэдд мл.

Алан Лэдд мл.

Alan Ladd Jr.
Продюсер
Дин Лопата

Дин Лопата

Dean Lopata
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Светлана Олешковская

Светлана Олешковская

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Андрей Симанов

Андрей Симанов

Актёр дубляжа

Художники

Нэйтан Краули

Нэйтан Краули

Nathan Crowley
Художник
Дэниэл Т. Доррэнс

Дэниэл Т. Доррэнс

Daniel T. Dorrance
Художник
Нед Маклафлин

Нед Маклафлин

Ned McLoughlin
Художник
Чарльз Ноуд

Чарльз Ноуд

Charles Knode
Художник
Питер Хоуитт

Питер Хоуитт

Peter Howitt
Художник

Монтажёры

Стивен Розенблюм

Стивен Розенблюм

Steven Rosenblum
Монтажёр

Операторы

Джон Толл

Джон Толл

John Toll
Оператор

Композиторы

Джеймс Хорнер

Джеймс Хорнер

James Horner
Композитор