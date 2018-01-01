Храброе сердце (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Оскароносная историческая драма Мэла Гибсона о смелом шотландце, который сражается за освобождение своей страны от жестокого английского господства.
Начало XIX века. Король Англии Эдуард I Длинноногий захватывает шотландские земли и запрещает местному населению носить оружие. В результате восстания десятилетний Уильям теряет отца и старшего брата. Дядя Аргайл берет к себе мальчика и дает ему европейское образование. Спустя двадцать лет повзрослевший Уильям Уоллес возвращается в родную деревню и начинает встречаться с подругой детства по имени Маррон. Пара мечтает о спокойной жизни, однако у судьбы свои планы. Англичане вводят закон, согласно которому шотландские девушки должны проводить первую брачную ночь с оккупантами, а не с мужьями. Уильям и его возлюбленная решают обвенчаться тайно, но об их поступке узнает местный комендант, который жестоко убивает Маррон. Отчаянно желая отомстить, Уоллес начинает кровопролитную войну с Англией за свободу своего народа.
Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить эпичную драму «Храброе сердце» — фильм смотреть онлайн можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Храброе сердце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время170 мин / 02:50
Рейтинг
- Режиссёр
Мэл
Гибсон
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
Софи
Марсо
- ПМАктёр
Патрик
МакГуэн
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актриса
Катрин
МакКормак
- Актёр
Брайан
Кокс
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- ММАктёр
Мартин
Мерфи
- Актёр
Томми
Флэнаган
- Сценарист
Рэндалл
Уоллес
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- Продюсер
Мэл
Гибсон
- АЛПродюсер
Алан
Лэдд мл.
- ДЛПродюсер
Дин
Лопата
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- АСАктёр дубляжа
Андрей
Симанов
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- НМХудожник
Нед
Маклафлин
- ЧНХудожник
Чарльз
Ноуд
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДТОператор
Джон
Толл
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер