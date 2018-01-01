Храброе сердце (фильм, 1995) смотреть онлайн

Оскароносная историческая драма Мэла Гибсона о смелом шотландце, который сражается за освобождение своей страны от жестокого английского господства.



Начало XIX века. Король Англии Эдуард I Длинноногий захватывает шотландские земли и запрещает местному населению носить оружие. В результате восстания десятилетний Уильям теряет отца и старшего брата. Дядя Аргайл берет к себе мальчика и дает ему европейское образование. Спустя двадцать лет повзрослевший Уильям Уоллес возвращается в родную деревню и начинает встречаться с подругой детства по имени Маррон. Пара мечтает о спокойной жизни, однако у судьбы свои планы. Англичане вводят закон, согласно которому шотландские девушки должны проводить первую брачную ночь с оккупантами, а не с мужьями. Уильям и его возлюбленная решают обвенчаться тайно, но об их поступке узнает местный комендант, который жестоко убивает Маррон. Отчаянно желая отомстить, Уоллес начинает кровопролитную войну с Англией за свободу своего народа.



