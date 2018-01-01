Холмс & Ватсон
Wink
Фильмы
Холмс & Ватсон

Холмс & Ватсон (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Holmes & Watson
Комедии, Криминал86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Пародийная комедия о приключениях любимых героев Артура Конана Дойла. Недалекий и неуклюжий бывший военный Ватсон работает вместе с самодовольным сыщиком Шерлоком Холмсом, который не в восторге от коллеги, но терпит, ведь впереди новое дело — злодей Мориарти угрожает убить королеву.

Холмс & Ватсон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Приключения, Криминал, Детективы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холмс & Ватсон»

Всё