Холмс & Ватсон (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Holmes & Watson
Комедии, Криминал86 мин18+
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Сюжет
Пародийная комедия о приключениях любимых героев Артура Конана Дойла. Недалекий и неуклюжий бывший военный Ватсон работает вместе с самодовольным сыщиком Шерлоком Холмсом, который не в восторге от коллеги, но терпит, ведь впереди новое дело — злодей Мориарти угрожает убить королеву.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Приключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЭКРежиссёр
Этан
Коэн
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актёр
Роб
Брайдон
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ЛЛАктриса
Лорен
Лапкус
- Актриса
Пэм
Феррис
- Актёр
Рэйф
Файнс
- КИАктёр
Коди-Лей
Истик
- ЭКСценарист
Этан
Коэн
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ДКПродюсер
Джэми
Кристофер
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Крис
Хенчи
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- БАХудожница
Беатрикс
Аруна Пастор
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо