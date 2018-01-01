Холмс & Ватсон (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Пародийная комедия о приключениях любимых героев Артура Конана Дойла. Недалекий и неуклюжий бывший военный Ватсон работает вместе с самодовольным сыщиком Шерлоком Холмсом, который не в восторге от коллеги, но терпит, ведь впереди новое дело — злодей Мориарти угрожает убить королеву.



Холмс & Ватсон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.