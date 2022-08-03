Когда профессор не является на устроенное в его честь семейное торжество, жена начинает подозревать героя в измене. Безудержная ревность заставляет женщину нанять молодую красавицу из эскорта, чтобы та соблазнила супруга и доказала факт его неверности. События принимают неожиданный оборот.

