Хлоя
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Хлоя

Хлоя (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Chloe
Триллер, Драма92 мин18+

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О фильме

Когда профессор не является на устроенное в его честь семейное торжество, жена начинает подозревать героя в измене. Безудержная ревность заставляет женщину нанять молодую красавицу из эскорта, чтобы та соблазнила супруга и доказала факт его неверности. События принимают неожиданный оборот.

Страна
США, Канада, Франция
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хлоя»