Хлоя (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Chloe
Триллер, Драма92 мин18+
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О фильме
Когда профессор не является на устроенное в его честь семейное торжество, жена начинает подозревать героя в измене. Безудержная ревность заставляет женщину нанять молодую красавицу из эскорта, чтобы та соблазнила супруга и доказала факт его неверности. События принимают неожиданный оборот.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АЭРежиссёр
Атом
Эгоян
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Макс
Тириот
- РТАктёр
Р.Х.
Томсон
- НДАктриса
Нина
Добрев
- МВАктриса
Мишу
Веллани
- ДХАктриса
Джули
Ханер
- ЛДАктриса
Лаура
ДеКартере
- НЛАктриса
Натали
Лисинска
- ЭСценарист
Эрин
Крессида Уилсон
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- Продюсер
Айвен
Райтман
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Иосифов
- ДЛХудожник
Джим
Лэмби
- СШМонтажёр
Сьюзэн
Шиптон
- ПШОператор
Пол
Шарошши
- Композитор
Майкл
Дэнна