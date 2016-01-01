Хит
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Хит

Хит (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Хит
Драмы88 мин18+

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Сюжет

Две амбициозные девушки, архитектор Юля и певица Катя, переехали в Москву в надежде на творческий успех. Ради этого они совершают один и тот же рискованный шаг – доверяются влиятельным мужчинам.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
2.4 IMDb