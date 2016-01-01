Хит (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет
Две амбициозные девушки, архитектор Юля и певица Катя, переехали в Москву в надежде на творческий успех. Ради этого они совершают один и тот же рискованный шаг – доверяются влиятельным мужчинам.
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Информация
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
2.4 IMDb
- ММРежиссёр
Маргарита
Михайлова
- Актри�са
Софья
Озерова
- АТАктриса
Алена
Тойминцева
- Актёр
Пётр
Скворцов
- Актриса
Юлия
Ауг
- Актёр
Юрий
Чурсин
- ХДАктёр
Хусейн
Дилбер
- Актриса
Полина
Ауг
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актёр
Александр
Горчилин
- Актриса
Ян
Гэ
- ММСценарист
Маргарита
Михайлова
- ЕЯПродюсер
Елена
Яцура
- ВКПродюсер
Виктор
Кузнецов
- АКОператор
Андрей
Которженко
- ОБКомпозитор
Олег
Белов