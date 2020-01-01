Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Wink
Фильмы
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
8.62020, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Боевики, Криминал104 мин18+

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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Харли Квинн находит в себе силы завершить токсичные отношения с Джокером. Но безоблачной ее жизнь не становится — в Готэме полно желающих расправиться с девушкой, а «крыши» в лице бойфренда больше нет. Заручившись поддержкой новых подруг, Харли выходит на тропу войны с мужчинами-обидчиками.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

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