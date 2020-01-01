8.62020, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Боевики, Криминал104 мин18+
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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Харли Квинн находит в себе силы завершить токсичные отношения с Джокером. Но безоблачной ее жизнь не становится — в Готэме полно желающих расправиться с девушкой, а «крыши» в лице б�ойфренда больше нет. Заручившись поддержкой новых подруг, Харли выходит на тропу войны с мужчинами-обидчиками.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- КЯРежиссёр
Кэти
Янь
- Актриса
Марго
Робби
- ДСАктриса
Джерни
Смоллетт
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актриса
Рози
Перес
- ЭДАктриса
Элла
Джей Баско
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Крис
Мессина
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- АВАктриса
Али
Вонг
- ДУАктёр
Дэвид
Ури
- КХСценарист
Кристина
Ходсон
- ПДСце�нарист
Пол
Дини
- БВСценарист
Брюс
В. Тимм
- Продюсер
Дэвид
Эйр
- КХПродюсер
Кристина
Ходсон
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МКАктриса д�убляжа
Маргарита
Корш
- КФХудожник
Касра
Фарахани
- ДФХудожник
Джордан
Феррер
- ХХХудожница
Хелен
Хуанг
- ФМХудожница
Флоренция
Мартин
- ДКМонтажёр
Джей
Кэссиди
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон