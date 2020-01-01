Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Харли Квинн находит в себе силы завершить токсичные отношения с Джокером. Но безоблачной ее жизнь не становится — в Готэме полно желающих расправиться с девушкой, а «крыши» в лице б�ойфренда больше нет. Заручившись поддержкой новых подруг, Харли выходит на тропу войны с мужчинами-обидчиками.



Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.