Хеллбой (фильм, 2019) смотреть онлайн
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О фильме
Можно ли противостоять зову тьмы, скрытому втвоей душе? «Хеллбой»—блокбастер покомиксам олегендарном герое изпекла. Главные роли исполнили звезда«Очень странных дел»Дэвид Харбор иМилла Йовович.
Мрачный перезапуск истории огерое, рожденном впламени ада, носражающемся задобро. Полудемон скаменной рукой работает всекретном Бюро паранормальных исследований исталкивается сдревней колдуньей Нимуэ, онаже Кровавая королева, жаждущей отомстить человечеству. Вместе снапарниками онпогружается вхаос мифов имагии, где его собственная природа становится ключом кпобеде вбитве.
«Хеллбой»—фильм для тех, кто ценит стильный визуал иоригинальный подход кэкранизациям комиксов. Онподнимает темы внутренней борьбы, человечности исудьбы, увлекая непредсказуемыми сюжетными поворотами.
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СтранаБолгария, Великобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актриса
Милла
Йовович
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэ Ким
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Софи
Оконедо
- БГАктёр
Брин
Глисон
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актёр
Стивен
Грэм
- Сценарист
Эндрю
Косби
- ММСценарист
Майк
Миньола
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СКХудожница
Стефани
Колли
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш