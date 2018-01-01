Wink
Фильмы
Хеллбой II: Золотая армия
Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой II: Золотая армия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой II: Золотая армия»

Режиссёры

Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
Режиссёр

Актёры

Рон Перлман

Рон Перлман

Ron Perlman
АктёрHellboy
Сэльма Блэр

Сэльма Блэр

Selma Blair
АктрисаLiz Sherman
Даг Джонс

Даг Джонс

Doug Jones
АктёрAbe Sapien / Chamberlain / Angel of Death
Джон Александр

Джон Александр

John Alexander
АктёрJohann Krauss / Bethmoora Goblin
Джеймс Додд

Джеймс Додд

James Dodd
АктёрJohann Krauss
Сет Макфарлейн

Сет Макфарлейн

Seth MacFarlane
АктёрJohann
Люк Госс

Люк Госс

Luke Goss
АктёрPrince Nuada
Анна Уолтон

Анна Уолтон

Anna Walton
АктрисаPrincess Nuala
Джеффри Тэмбор

Джеффри Тэмбор

Jeffrey Tambor
АктёрTom Manning
Джон Хёрт

Джон Хёрт

John Hurt
АктёрProfessor Broom

Сценаристы

Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо

Guillermo del Toro
Сценарист
Майк Миньола

Майк Миньола

Mike Mignola
Сценарист

Продюсеры

Ларри Гордон

Ларри Гордон

Lawrence Gordon
Продюсер
Ллойд Левин

Ллойд Левин

Lloyd Levin
Продюсер
Майк Ричардсон

Майк Ричардсон

Mike Richardson
Продюсер
Майк Миньола

Майк Миньола

Mike Mignola
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Георгиу

Михаил Георгиу

Актёр дубляжа
Юлия Черкасова

Юлия Черкасова

Актриса дубляжа
Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Михаил Тихонов

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Актёр дубляжа

Художники

Питер Френсис

Питер Френсис

Peter Francis
Художник
Пол Легьер

Пол Легьер

Paul Laugier
Художник
Юдит Варга

Юдит Варга

Judit Varga
Художница
Сэмми Шелдон

Сэмми Шелдон

Sammy Sheldon
Художница
Элли Грифф

Элли Грифф

Elli Griff
Художник
Гарри Човик

Гарри Човик

Harry Szovik
Художник

Монтажёры

Бернат Вилаплана

Бернат Вилаплана

Bernat Vilaplana
Монтажёр

Операторы

Гильермо Наварро

Гильермо Наварро

Guillermo Navarro
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор