Хеллбой II: Золотая армия (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.02008, Hellboy II: The Golden Army
Ужасы, Боевик114 мин18+
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О фильме
Принц Нуала, один из представителей королевского рода в подземном сказочном мире, жаждет уничтожить людей и ищет Золотую армию, которую никто не остановит. Хеллбою придется найти ее раньше.
СтранаСША, Германия, Венгрия
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- РПАктёр
Рон
Перлман
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- Актёр
Даг
Джонс
- ДААктёр
Джон
Александр
- ДДАктёр
Джеймс
Додд
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- Актёр
Люк
Госс
- АУАктриса
Анна
Уолтон
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Джон
Хёрт
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ММСценарист
Майк
Миньола
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- Продюсер
Майк
Ричардсон
- ММПродюсер
Майк
Миньола
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- ЮВХудожница
Юдит
Варга
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЭГХудожник
Элли
Грифф
- ГЧХудожник
Гарри
Човик
- БВМонтажёр
Бернат
Вилаплана
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман