Хеллбой II: Золотая армия
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Хеллбой II: Золотая армия

Хеллбой II: Золотая армия (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.02008, Hellboy II: The Golden Army
Ужасы, Боевик114 мин18+

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О фильме

Принц Нуала, один из представителей королевского рода в подземном сказочном мире, жаждет уничтожить людей и ищет Золотую армию, которую никто не остановит. Хеллбою придется найти ее раньше.

Страна
США, Германия, Венгрия
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой II: Золотая армия»