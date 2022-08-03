Хеллбой: Герой из пекла (фильм, 2004) смотреть онлайн

Он курит сигары, не горит в огне, любит похабные шутки и держит дома целый выводок кошек. Еще у него очень большой пистолет и каменная рука, которую невозможно разрушить. Он - Хеллбой, парень из пекла, сын дьявола, вставший на сторону людей в борьбе с силами преисподней.

