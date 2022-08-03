Хеллбой: Герой из пекла
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Хеллбой: Герой из пекла

Хеллбой: Герой из пекла (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Hellboy
Ужасы, Приключения116 мин18+

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О фильме

Он курит сигары, не горит в огне, любит похабные шутки и держит дома целый выводок кошек. Еще у него очень большой пистолет и каменная рука, которую невозможно разрушить. Он - Хеллбой, парень из пекла, сын дьявола, вставший на сторону людей в борьбе с силами преисподней.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хеллбой: Герой из пекла»