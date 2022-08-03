Хеллбой: Герой из пекла (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.12004, Hellboy
Ужасы, Приключения116 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Он курит сигары, не горит в огне, любит похабные шутки и держит дома целый выводок кошек. Еще у него очень большой пистолет и каменная рука, которую невозможно разрушить. Он - Хеллбой, парень из пекла, сын дьявола, вставший на сторону людей в борьбе с силами преисподней.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Джон
Хёрт
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- КРАктёр
Карел
Роден
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- Актёр
Даг
Джонс
- БСАктёр
Брайан
Стил
- ЛБАктёр
Ладислав
Беран
- БХАктриса
Бидди
Ходсон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ПБСценарист
Питер
Бриггс
- ММСценарист
Майк
Миньола
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- ЛЛПродюсер
Ллойд
Левин
- Продюсер
Майк
Ричардсон
- ММПродюсер
Майк
Миньола
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами