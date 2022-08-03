Хан Соло: Звездные Войны. Истории
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Хан Соло: Звездные Войны. Истории

Хан Соло: Звездные Войны. Истории (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Solo: A Star Wars Story
Фантастика, Боевик230 мин12+

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О фильме

Спин-офф легендарной космической киносаги, в котором солирует молодой Хан Соло. Картина расскажет о ранних годах знаменитого коррелианина, его побеге с родной планеты, учебе в Имперской летной академии, судьбоносной встрече с Чубаккой и межгалактических полетах на «Тысячелетнем соколе».

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
230 мин / 03:50

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории»