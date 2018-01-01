Wink
Фильмы
Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D»

Режиссёры

Рон Ховард

Рон Ховард

Ron Howard
Режиссёр

Актёры

Олден Эренрайк

Олден Эренрайк

Alden Ehrenreich
АктёрHan Solo
Йонас Суотамо

Йонас Суотамо

Joonas Suotamo
АктёрChewbacca
Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрBeckett
Эмилия Кларк

Эмилия Кларк

Emilia Clarke
АктрисаQi'ra
Дональд Гловер

Дональд Гловер

Donald Glover
АктёрLando Calrissian
Тандиве Ньютон

Тандиве Ньютон

Thandiwe Newton
АктрисаVal (в титрах: Thandie Newton)
Фиби Уоллер-Бридж

Фиби Уоллер-Бридж

Phoebe Waller-Bridge
АктрисаL3-37
Пол Беттани

Пол Беттани

Paul Bettany
АктёрDryden Vos
Джон Фавро

Джон Фавро

Jon Favreau
АктёрRio Durant
Эрин Келлиман

Эрин Келлиман

Erin Kellyman
АктрисаEnfys Nest

Сценаристы

Джон Кэздан

Джон Кэздан

Jonathan Kasdan
Сценарист
Лоуренс Кэздан

Лоуренс Кэздан

Lawrence Kasdan
Сценарист
Джордж Лукас

Джордж Лукас

George Lucas
Сценарист

Продюсеры

Уилл Аллегра

Уилл Аллегра

Will Allegra
Продюсер
Роб Бредоу

Роб Бредоу

Rob Bredow
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Смекалов

Валерий Смекалов

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Варвара Шалагина

Варвара Шалагина

Актриса дубляжа
Валерий Чеботаев

Валерий Чеботаев

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа

Художники

Алекс Бейли

Алекс Бейли

Alex Baily
Художник
Оливер Робертс

Оливер Робертс

Oliver Roberts
Художник
Гари Томкинс

Гари Томкинс

Gary Tomkins
Художник
Дэвид Кроссман

Дэвид Кроссман

David Crossman
Художник
Глин Диллон

Глин Диллон

Glyn Dillon
Художник

Монтажёры

Пьетро Скалия

Пьетро Скалия

Pietro Scalia
Монтажёр

Операторы

Брэдфорд Янг

Брэдфорд Янг

Bradford Young
Оператор

Композиторы

Джон Пауэлл

Джон Пауэлл

John Powell
Композитор