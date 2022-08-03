Wink
Фильмы
Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D

Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Solo: A Star Wars Story
Фантастика, Боевик129 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Спин-офф легендарной космической киносаги, в котором солирует молодой Хан Соло. Картина расскажет о ранних годах знаменитого коррелианина, его побеге с родной планеты, учебе в Имперской летной академии, судьбоносной встрече с Чубаккой и межгалактических полетах на «Тысячелетнем соколе».

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D»