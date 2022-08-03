Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

Спин-офф легендарной космической киносаги, в котором солирует молодой Хан Соло. Картина расскажет о ранних годах знаменитого коррелианина, его побеге с родной планеты, учебе в Имперской летной академии, судьбоносной встрече с Чубаккой и межгалактических полетах на «Тысячелетнем соколе».

