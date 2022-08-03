Хан Соло: Звездные Войны. Истории 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Solo: A Star Wars Story
Фантастика, Боевик129 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спин-офф легендарной космической киносаги, в котором солирует молодой Хан Соло. Картина расскажет о ранних годах знаменитого коррелианина, его побеге с родной планеты, учебе в Имперской летной академии, судьбоносной встрече с Чубаккой и межгалактических полетах на «Тысячелетнем соколе».
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время129 мин / 02:09
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- ЙСАктёр
Йонас
Суотамо
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Эмилия
Кларк
- Актёр
Дональд
Гловер
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ФУАктриса
Фиби
Уоллер-Бридж
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Джон
Фавро
- ЭКАктриса
Эрин
Келлиман
- ДКСценарист
Джон
Кэздан
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- Продюсер
Уилл
Аллегра
- РБПродюсер
Роб
Бредоу
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ВШАктриса дубляжа
Варвара
Шалагина
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- АБХудожник
Алекс
Бейли
- ОРХудожник
Оливер
Робертс
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- ДКХудожник
Дэвид
Кроссман
- ГДХудожник
Глин
Диллон
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл