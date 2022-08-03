Казино Рояль
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Казино Рояль (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.32006, Casino Royale
Боевик, Приключения138 мин18+

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О фильме

Используя богатый шпионский арсенал — от верного пистолета до навороченного спортивного авто — Джеймс Бонд вступает в поединок с ключевой фигурой сил зла, финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но пули хороши лишь для приспешников Ле Шиффра: генеральное сражение против негодяя можно выиграть лишь силой ума — и не на поле боя, а на зеленом сукне роскошного казино «Рояль»…

Страна
США, Багамы, Чехия, Великобритания, Германия
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Казино Рояль»