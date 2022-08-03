Используя богатый шпионский арсенал — от верного пистолета до навороченного спортивного авто — Джеймс Бонд вступает в поединок с ключевой фигурой сил зла, финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но пули хороши лишь для приспешников Ле Шиффра: генеральное сражение против негодяя можно выиграть лишь силой ума — и не на поле боя, а на зеленом сукне роскошного казино «Рояль»…

