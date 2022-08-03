Казино Рояль (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.32006, Casino Royale
Боевик, Приключения138 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Используя богатый шпионский арсенал — от верного пистолета до навороченного спортивного авто — Джеймс Бонд вступает в поединок с ключевой фигурой сил зла, финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Но пули хороши лишь для приспешников Ле Шиффра: генеральное сражение против негодяя можно выиграть лишь силой ума — и не на поле боя, а на зеленом сукне роскошного казино «Рояль»…
СтранаСША, Багамы, Чехия, Великобритания, Германия
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актриса
Ева
Грин
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- Актёр
Симон
Абкарян
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- ЕКАктёр
Еспер
Кристенсен
- НПСценарист
Нил
Пёрвис
- РУСценарист
Роберт
Уэйд
- Сценарист
Пол
Хаггис
- ЯФСценарист
Ян
Флеминг
- Продюсер
Барбара
Брокколи
- МДПродюсер
Майкл
Дж. Уилсон
- ГЧПродюсер
Гвидо
Черасуоло
- Продюсер
Каллум
МакДугалл
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кузнецова
- АШАктёр дубляжа
Андрей
Шамин
- ПФХудожник
Питер
Френсис
- ДХХудожник
Джеймс
Хэмбридж
- МЛХудожник
Майкл
Ламонт
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ЛСХудожник
Ли
Сандалес
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд