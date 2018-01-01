Wink
Фильмы
Казино Рояль
Актёры и съёмочная группа фильма «Казино Рояль»

Режиссёры

Мартин Кэмпбелл

Martin Campbell
Режиссёр

Актёры

Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрJames Bond
Ева Грин

Eva Green
АктрисаVesper Lynd
Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen
АктёрLe Chiffre
Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаM
Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрFelix Leiter
Джанкарло Джаннини

Giancarlo Giannini
АктёрRene Mathis
Катерина Мурино

Caterina Murino
АктрисаSolange
Симон Абкарян

Simon Abkarian
АктёрAlex Dimitrios
Исаак Де Банколе

Isaach De Bankolé
АктёрSteven Obanno (в титрах: Isaach De Bankole)
Еспер Кристенсен

Jesper Christensen
АктёрMr. White

Сценаристы

Нил Пёрвис

Neal Purvis
Сценарист
Роберт Уэйд

Robert Wade
Сценарист
Пол Хаггис

Paul Haggis
Сценарист
Ян Флеминг

Ian Fleming
Сценарист

Продюсеры

Барбара Брокколи

Barbara Broccoli
Продюсер
Майкл Дж. Уилсон

Michael G. Wilson
Продюсер
Гвидо Черасуоло

Guido Cerasuolo
Продюсер
Каллум МакДугалл

Callum McDougall
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Мария Кузнецова

Актриса дубляжа
Андрей Шамин

Актёр дубляжа

Художники

Питер Френсис

Peter Francis
Художник
Джеймс Хэмбридж

James Hambidge
Художник
Майкл Ламонт

Michael Lamont
Художник
Саймон Ламонт

Simon Lamont
Художник
Стивен Лоуренс

Steven Lawrence
Художник
Линди Хемминг

Lindy Hemming
Художница
Ли Сандалес

Lee Sandales
Художник

Монтажёры

Стюарт Бейрд

Stuart Baird
Монтажёр

Операторы

Фил Мейхью

Phil Meheux
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор