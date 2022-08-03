Казанова (фильм, 2005) смотреть онлайн

Приключенческая мелодрама о похождениях знаменитого героя-любовника Джакомо Казановы в исполнении неотразимого Хита Леджера. XVIII век. Легендарный ловелас и авантюрист Казанова покоряет венецианских девушек одну за другой. Вся Европа с интересом наблюдает за его амурными делами, и только церковь пытается предать суду за распутство. Опасаясь конфликта со священниками, глава города решает женить Джакомо на достойной девушке, однако знаменитый сердцеед влюбляется в неприступную Франческу, которую приходится добиваться с помощью хитрых уловок. Отец свободолюбивой красавицы решает выдать ее замуж за состоятельного человека, но Казанова изо всех сил пытается помешать этому браку. Тем временем в город прибывает святая инквизиция, готовая упечь в тюрьму бесстыжего распутника. Сможет ли Джакомо Казанова избежать смертельного приговора церкви и завоевать сердце Франчески? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть фильм «Казанова» бесплатно онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!

