Казанова (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Приключенческая мелодрама о похождениях знаменитого героя-любовника Джакомо Казановы в исполнении неотразимого Хита Леджера. XVIII век. Легендарный ловелас и авантюрист Казанова покоряет венецианских девушек одну за другой. Вся Европа с интересом наблюдает за его амурными делами, и только церковь пытается предать суду за распутство. Опасаясь конфликта со священниками, глава города решает женить Джакомо на достойной девушке, однако знаменитый сердцеед влюбляется в неприступную Франческу, которую приходится добиваться с помощью хитрых уловок. Отец свободолюбивой красавицы решает выдать ее замуж за состоятельного человека, но Казанова изо всех сил пытается помешать этому браку. Тем временем в город прибывает святая инквизиция, готовая упечь в тюрьму бесстыжего распутника. Сможет ли Джакомо Казанова избежать смертельного приговора церкви и завоевать сердце Франчески? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть фильм «Казанова» бесплатно онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Хит
Леджер
- Актриса
Сиенна
Миллер
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Оливер
Платт
- Актриса
Лена
Олин
- ЧКАктёр
Чарли
Кокс
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Омид
Джалили
- СГАктёр
Стефен
Грейф
- Актёр
Кен
Стотт
- ДХСценарист
Джеффри
Хэтчер
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- Продюсер
Бетси
Бирс
- Продюсер
Марк
Гордон
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- Продюсер
Су
Армстронг
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- Актриса дубляжа
Наталья
Данилова
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- АДКомпозитор
Александр
Деспла