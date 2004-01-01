Каратель (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, The Punisher
Боевики118 мин18+
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Сюжет
Фрэнк Касл — агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет службы оперативником должен наконец-то получить кабинетную должность и начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако ему предстоит пережить страшное потрясение — во время выполнения последнего спецзадания прямо на ег�о глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на душевную боль, Фрэнк с невероятной решимостью, жестокостью и бесстрашием ищет и карает убийц. Он ведет войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни. Это — настоящее возмездие…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Хенсли
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Уилл
Пэттон
- Актриса
Лаура
Хэрринг
- Актриса
Ребекка
Ромейн
- Актёр
Бен
Фостер
- ДПАктёр
Джон
Пинетт
- СМАктриса
Саманта
Мэтис
- Актёр
Рой
Шайдер
- ЭДАктёр
Эдди
Джемисон
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- Продюсер
Ари
Арад
- Продюсер
Ави
Арад
- ЭДПродюсер
Энсон
Даунс
- КРПродюсер
Кристофер
Робертс
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ВКАктёр дубляжа
Виктор
Костецкий
- ЕШАктриса ду�бляжа
Елена
Шульман
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЛТХудожница
Лиза
Томшешин
- ДЛМонтажёр
Джон
Леонетти
- КУОператор
Конрад
У. Холл
- КСКомпозитор
Карло
Силиотто