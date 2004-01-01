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Каратель

Каратель (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, The Punisher
Боевики118 мин18+

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Сюжет

Фрэнк Касл — агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет службы оперативником должен наконец-то получить кабинетную должность и начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако ему предстоит пережить страшное потрясение — во время выполнения последнего спецзадания прямо на его глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на душевную боль, Фрэнк с невероятной решимостью, жестокостью и бесстрашием ищет и карает убийц. Он ведет войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни. Это — настоящее возмездие…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каратель»

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