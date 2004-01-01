Каратель (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Фрэнк Касл — агент ФБР под прикрытием, который после долгих лет службы оперативником должен наконец-то получить кабинетную должность и начать спокойную жизнь со своей женой и детьми. Однако ему предстоит пережить страшное потрясение — во время выполнения последнего спецзадания прямо на ег�о глазах от рук преступника погибает вся его семья. Несмотря на душевную боль, Фрэнк с невероятной решимостью, жестокостью и бесстрашием ищет и карает убийц. Он ведет войну против тех, кто лишил его самого дорогого в жизни. Это — настоящее возмездие…



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