Капитан Филлипс (фильм, 2013) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм «Капитан Филлипс» — напряженный криминальный триллер, где героям приходится принимать решения в почти безвыходной ситуации. В основу картины легла история, произошедшая с американским моряком торгового флота Ричардом Филлипсом.
Капитан Филлипс ведет грузовой контейнеровоз через опасный район у побережья Сомали и понимает: беда может случиться в любую минуту. Когда судно атакуют пиратские катера, Филлипс пытается выиграть секунды переговорами и хитростью, а его команда в это время пытается помешать захватчикам завладеть кораблем. Постепенно конфликт сужается до почти шахматной партии, где ставки растут с каждым шагом, а пространство для маневра исчезает. В конечном итоге пираты вынуждены отступить, но, покидая судно, забирают с собой капитана.
Режиссер Пол Гринграсс показывает, как бедность и отчаяние толкают людей на совершение преступления, так что картина «Капитан Филлипс» 2013 года не сводит конфликт к противостоянию «добро против зла». И если вы любите реалистичные драмы, где напряжение ощущается почти физически, фильм наверняка найдет, чем вас зацепить.
Рейтинг
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Бархад
Абди
- БААктёр
Баркхад
Абдирахман
- ФААктёр
Файсал
Ахмед
- ММАктёр
Махат
М. Али
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актёр
Макс
Мартини
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- КМАктёр
Крис
Малки
- Сценарист
Билли
Рэй
- РФСценарист
Ричард
Филлипс
- СТСценарист
Стефан
Тэлти
- ДБПродюсер
Дэна
Брунетти
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ХАПродюсер
Хадиджа
Алами
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- КХХудожник
Кори
Хьюз-Шоу
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман