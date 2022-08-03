Капитан Филлипс (фильм, 2013) смотреть онлайн

Фильм «Капитан Филлипс» — напряженный криминальный триллер, где героям приходится принимать решения в почти безвыходной ситуации. В основу картины легла история, произошедшая с американским моряком торгового флота Ричардом Филлипсом.



Капитан Филлипс ведет грузовой контейнеровоз через опасный район у побережья Сомали и понимает: беда может случиться в любую минуту. Когда судно атакуют пиратские катера, Филлипс пытается выиграть секунды переговорами и хитростью, а его команда в это время пытается помешать захватчикам завладеть кораблем. Постепенно конфликт сужается до почти шахматной партии, где ставки растут с каждым шагом, а пространство для маневра исчезает. В конечном итоге пираты вынуждены отступить, но, покидая судно, забирают с собой капитана.



Режиссер Пол Гринграсс показывает, как бедность и отчаяние толкают людей на совершение преступления, так что картина «Капитан Филлипс» 2013 года не сводит конфликт к противостоянию «добро против зла». И если вы любите реалистичные драмы, где напряжение ощущается почти физически, фильм наверняка найдет, чем вас зацепить.

